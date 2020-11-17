Состоялось заседание Комитета по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма

16 ноября 2020 года состоялось заседание Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма. В нем приняли участие члены Комитета, ответственные работники соответствующих министерств и ведомств, члены Молодежного парламента, специалисты и представители средств массовой информации, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

В ходе мероприятия предварительно обсуждены проект повестки дня девятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса и вопросы, предусматриваемые включить в нее Комитетом.

Так, был рассмотрен отчет Кабинета Министров Республики Узбекистан о ходе выполнения в течении девяти месяцев 2020 года Государственной программы по реализации Стратегии действий в «Год развития науки, просвещения и цифровой экономики». В частности, обсуждалось исполнение задач и поручений, определенных в приоритетных направлениях Государственной программы в области внешней политики.

Отмечалось, что в этом направлении соответствующие задачи обозначены в 7 пунктах Государственной программы, подлежащие выполнению в течение года. В ходе мероприятия особо отмечалось, что Правительством и ответственными министерствами и ведомствами проведена определенная работа по обеспечению поручений в данном направлении, а также выполнению большинства поручений.

Кроме того, на заседании Комитета предварительно обсужден вопрос направления в Кабинет Министров Республики Узбекистан парламентского запроса о мерах, принимаемых по повышению конкурентоспособности специальных экономических зон (СИЗ) страны.

В настоящее время в 13 регионах республики функционирует 21 специальная экономическая зона. Также на этих территориях реализовано около 370 проектов на общую сумму 2 млрд. долларов США, создано около 30 тыс. новых рабочих мест.

Вместе с тем, в ходе обсуждения акцентировано внимание на факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность специальных экономических зон, а также на ряд недостатков, которые допускаются в данной сфере. В их числе несоответствия в законодательстве данной сферы, нарушение сроков рассмотрения инвестиционных проектов и проблемы, связанные с инженерной инфраструктурой и необоснованные препятствия.

По вопросу повестки дня были заслушаны мнения членов Комитета, экспертной группы при Комитете, руководителей дирекцией ряда специальных экономических зон, а также ответственных работников соответствующих министерств и ведомств.

В ходе заседания подробно и на основе критического подхода рассмотрены результаты парламентского запроса, направленного в Кабинет Министров Республики Узбекистан о мероприятиях по обеспечению защиты прав граждан Республики Узбекистан, временно осуществляющих трудовую деятельность в Российской Федерации.

Отмечалось, что разработан и принят ряд указов и постановлений Президента и Правительства Республики Узбекистан в целях установления системного контроля в сфере внешней трудовой миграции, совершенствования системы трудоустройства наших граждан на упорядоченной основе. Особое внимание уделено реализации Указа Президента Республики Узбекистан № ПП-4829 от 15 сентября текущего года «О мерах по внедрению системы безопасной, упорядоченной и легальной трудовой миграции». Отмечалась важность последовательного применения программных мер, определенных именно в данном документе, при устранении проблем и сложностей.

Сенаторы подчеркнули, что механизмы эффективной защиты прав и интересов граждан нашей страны, отраженные в двусторонних соглашениях, не реализуются в полной мере именно на территории Российской Федерации.

По завершению обсуждения даны соответствующие рекомендации по полному обеспечению выполнения задач, определенных в парламентском запросе, а также учету направлений, в которых необходимо осуществлять работу.

По обсужденным на заседании вопросам принято соответствующее решение Комитета.