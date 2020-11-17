Население Узбекистана за полгода продало банкам валюты на $3,7 миллиарда

За январь-октябрь т.г. объём проданной иностранной валюты физическими лицами банкам в Узбекистане достиг 3,7 млрд. долл. США, увеличившись на 25% или 744 млн. долл. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

В то же время, объём покупки иностранной валюты физическими лицами составил 3,3 млрд. долл., что в 2,7 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года (1,2 млрд. долл.).

При этом, основная часть данных средств (79%) была приобретена в наличной форме через валютно-обменные пункты, тогда как на долю альтернативных способов (онлайн конверсия, автоматизированные обменные банкоматы и тд.) покупки пришлось 21% или 687 млн. долл.

В результате, положительное сальдо (чистое предложение) по данным операциям сложилось на уровне 350 млн. долл.