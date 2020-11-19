Обсуждены вопросы оказания содействия отечественным компаниям-экспортерам в доступе на рынок Японии

В рамках проводимой работы по расширению экспорта товаров в Японию проведена встреча с президентом Организации по продвижению импорта производственных товаров и инвестиций Цутому Хигучи в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Справочно: Организация по продвижению импорта производственных товаров и инвестиций (Manufactured Imports and Investment Promotion Organization, MIPRO) создана в 1978 г. как некоммерческая организация совместными усилиями Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Федерации бизнеса Японии (Кейданрен). MIPRO занимается сбором и анализом информации относительно расширения импорта товаров и инвестиций в Японию. MIPRO регулярно организовывает семинары, распространяет информацию, публикует справочные материалы и оказывает консультационные услуги для содействия зарубежным компаниям во вхождении на рынок товаров и инвестиций Японии.

Собеседник был подробно ознакомлен с текущим социально-экономическим развитием Узбекистана, достижениями республики за последние годы и тенденциями существенной активизации взаимодействия с зарубежными странами, в частности с Японией в торгово-экономической и инвестиционной областях. Отмечено, что официальный визит Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в Японию в декабре прошлого года придал мощный импульс узбекско-японскому сотрудничеству.

Ц.Хигучи с удовлетворением подчеркнул итоги визита на высшем уровне в Японию в декабре 2019г., в ходе которого были подписаны важные двусторонние документы, в частности совместное заявление о дальнейшем углублении стратегического партнерства между странами, и выразил уверенность, что это будет способствовать наращиванию торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими странами.

Собеседник ознакомил с текущей деятельностью MIPRO, стоящих перед организацией приоритетных задачах и практике сотрудничества с зарубежными государствами.

Японская сторона выразила готовность оказать содействие в информационной поддержке и консультировании экспортеров Узбекистана по вхождению на рынок Японии. На первоначальном этапе в качестве потенциальных товаров для экспорта в Японию определены продукции переработки сельского хозяйства и текстильной промышленности.

По итогам встречи достигнута договоренность об организации консультативного вебинара для отечественных экспортеров, заинтересованных во вхождении на рынок Японии, с участием японских экспертов, а также онлайн бизнес-матчинга между торговыми компаниями двух стран.