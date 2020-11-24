Узбекистан активизирует с ОАЭ сотрудничество в сфере развития ветряной энергетики

Узбекистан планирует увеличить к 2030 году долю возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 25 процентов, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

В настоящее время в стране доля ВИЭ составляет лишь 10 процентов от общего объема вырабатываемой электроэнергии, остальные 90% приходятся на традиционные источники.

Для освоения новых направлений выработки электроэнергии в республике ведется масштабная работа по внедрению технологий и практическому использованию таких приоритетных видов ВИЭ, как ветровая и солнечная энергетика.

По мнению авторитетных экспертов, Узбекистан в области ветровой энергетики, благодаря географическому кадастру и климатическим условиям, обладает значительным потенциалом.

Для развития в стране данного вида ВИЭ правительство Узбекистана активно проводит прямые переговоры с крупными компаниями, предложившими конкурентоспособные условия своего участия в проектах по строительству и эксплуатации ветряных генераторов.

В частности, 8 июня 2020 года состоялась церемония подписания соглашение о покупке электроэнергии и инвестиционного соглашения между АО “Национальные электрические сети Узбекистана”, Министерством инвестиций и внешней торговли Узбекистан и компанией «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно документу, эмиратская компания обеспечит проектирование, финансирование, строительство и эксплуатацию ветряной электростанции (ВЭС) в Навоийской области.

Данный проект является вторым крупным проектом, реализуемым компанией «Masdar» в республике. В октябре прошлого года она выиграла тендерные торги на строительство в Навоийской области солнечной электростанции мощностью 100 МВт на основе государственно-частного партнерства. Соответствующие соглашения были подписаны в ноябре 2019 года.

По словам специалистов Министерства энергетики, строительство и дальнейшая эксплуатация ВЭС в Узбекистане позволят привлечь в проект прямые иностранные инвестиции в объеме более 600 миллионов долларов США, а также создать 1 300 новых рабочих мест.

Следует отметить, что введение в строй электростанции также позволит диверсифицировать и укрепить энергетический баланс республики за счет выработки доступной и дешевой электроэнергии в объеме 1,8 гВт/ч в год, что эквивалентно потреблению более 500 000 домохозяйств.

Внедрение современных технологий ВИЭ также будет способствовать сокращению объемов используемого для генерации электроэнергии природного газа (до 600 миллиона кубометров в год) с перенаправлением их на другие нужды, а также - что немаловажно - существенному снижению выбросов в атмосферу углекислого газа (на 1,1 миллиона тонн в год).

Строительные работы планируется начать до конца 2021 года с вводом в эксплуатацию первой очереди генерирующих мощностей (до 250 МВт) в апреле 2023 года и всех мощностей - до конца 2024 года.

В сентябре текущего года компанией «Masdar» были установлены четыре метеорологические мачты для исследования ветрового потенциала в Тамдынском районе. Это стало очередным этапом реализации проекта по строительству в Навоийской области ВЭС мощностью 500 МВт.

Результаты исследования ветрового потенциала на месте строительства будущей ВЭС дадут возможность завершить технико-экономическое и финансовое обоснование проекта, что станет основой для заключения кредитных соглашений с международными финансовыми институтами.

Компания «Masdar» является дочерней компанией инвестиционного холдинга правительства Абу-Даби «Mubadala Investment Company» и одной из ведущих международных компаний по развитию возобновляемых источников энергии в мире. Портфель реализованных инвестиционных проектов компании включает более 4000 МВт установленных мощностей по выработке электроэнергии из возобновляемых источников.