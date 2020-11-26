Австрия заявила о поддержке Узбекистана в вопросах наращивания торгово-экономического сотрудничества с ЕС

Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев провел встречу с советником министра, директором департамента по многосторонней торговой политике министерства экономики и цифровизации Австрии Юлиане Кёрер, передает Trend со ссылкой на uzreport.news.

В ходе мероприятия были намечены приоритетные направления в рамках сотрудничества по получению Узбекистаном статуса-бенефициара системы «ГСП+», а также обсуждены вопросы по двусторонней и многосторонней повестке дня.

Система «ГСП+» входит в состав Общей системы преференций Европейского союза и предлагает странам-бенефициарам нулевые тарифные ставки на экспорт в ЕС для более 6 200 товарных позиций.

Кёрер выразила полную поддержку австрийской стороной заявки Узбекистана по получению статуса-бенефициара системы «ГСП+».

Ю.Кёрер также отметила позитивный и дружественный подход со стороны своих европейских коллег по вопросу выведения торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном на качественно новый уровень. Она выразила уверенность в том, что Узбекистан в кратчайшие сроки получит указанный статус и станет одним из главных партнеров ЕС.