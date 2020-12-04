Узбекистан вдвое увеличил импорт семенного картофеля

В 2020 году завоз семенного картофеля увеличился вдвое по сравнению с прошлым годом. Всего же за последние два года в Узбекистан импортировано саженцев и семян на 108 миллионов долларов, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Эти цифры были озвучены на видеоселекторном совещании под председательством Шавката Мирзиёева.

Как указал президент, на сегодняшний день в стране не обозначены актуальные направления обеспечения сотрудничества науки и производства, формирования заказов для научных институтов. При этом разработки, направленные на повышение продуктивности в сельском хозяйстве, эффективную специализацию территорий, создание продукции с высокой добавленной стоимостью, остаются востребованными.

Названо неудовлетворительным состояние работ по созданию подходящих климату регионов сортов культур, производству качественных семян.

Президент подчеркнул, что следует способствовать образованию частных семеноводческих предприятий в регионах, импортировать товарные сорта из-за границы и создавать бренды семян, адаптированные к местным условиям.

Министерству сельского хозяйства и министерству инновационного развития поручено наладить производство гибридных семян нового поколения и организовать семеноводческие лаборатории.