Представительство UNCTAD подготовит инвестиционную платформу Узбекистана

Постоянным представительством Узбекистана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве организован вебинар с представителями Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в рамках реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по развитию сотрудничества с ООН и её специализированными учреждениями, сообщает ИА «Дунё», передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

С узбекской стороны в вебинаре приняли участие заместитель министра иностранных дел Шерзод Асадов, представители Агентства по привлечению иностранных инвестиций при Министерстве инвестиций и внешней торговли, и дипмиссии в Швейцарии.

В ходе мероприятия предметно обсуждены вопросы, связанные с подготовкой со стороны ЮНКТАД «Обзора инвестиционной политики Узбекистана» и «Инвестиционного путеводителя» по нашей стране.

Главой подразделения ЮНКТАД по подготовке инвестиционных обзоров Шанталь Дюпаскье представлена подробная презентация о текущих трендах в инвестиционной деятельности и политики на данном направлении в Узбекистане. Она приветствовала усилия нашей страны по дальнейшему совершенствованию создания благоприятных условий для бизнеса и инвестиций в стране.

Особо отмечено недавно принятые меры в республике по привлечению прямых иностранных инвестиций. В частности, Шанталь Дюпаскье подчеркнула, что за последние годы в Узбекистане наблюдается положительная динамика объема привлечения прямых иностранных инвестиций в республику. Принят единый закон «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» и введен механизм «единого окна» для содействия инвестициям. Также создана новая прочная правовая база для регулирования государственно-частного партнерства и другие.

Экономический советник ЮНКТАД Маха Эль-Масри подготовила презентацию об электронной платформе «Обзора инвестиционной политики Узбекистана», где будет представлена подробная онлайн-информация об инвестиционных процедурах в стране, благоприятном инвестиционном режиме Узбекистана, что особенно важно для крупных инвесторов коммерческих компаний, занимающихся вопросами привлечения инвестиций при принятии соответствующих решений.

По итогам мероприятия представители ЮНКТАД выразили готовность оказать содействие в дальнейшей проработке «Обзора инвестиционной политики Узбекистана» и «Инвестиционного путеводителя» по нашей стране, а также организации их визита в Ташкент в 2021 году.