Французская Rungis Semmaris поможет создать в Узбекистане восемь центров агрологистики

Французская компания Rungis Semmaris поможет создать в Узбекистане восемь центров агрологистики. Как передает Trend, об этом сообщили Podrobno.uz в Минсельхозе.

Это предусмотрено рамочным соглашением, подписанным между Министерством сельского хозяйства Узбекистана и Rungis Semmaris в режиме онлайн. Благодаря участию французской стороны Минсельхоз планирует реализовать проекты по созданию и управлению в Узбекистане и Центральной Азии сети из восьми крупных агрологистических центров.

"Все эти огромные центры агрологистики будут отстраиваться на окраинах крупных городов – их общая площадь составит порядка 200 гектаров с общей мощностью более 3 млн тонн в год. Самый крупный Ташкентский агрологистический центр будет занимать площадь в 70-100 гектаров, а самым компактным будет Хорезмский, но и его размеры в 10 гектаров также будут впечатлять масштабами. Просто для сравнения – это размер двух-трех крупных жилых кварталов в столице или примерно 15 футбольных стадионов в совокупности", – отметил министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев.

По его словам, как и на известном французском мега-рынке Ранжис, в этих агрологистических комплексах смогут вести торговлю исключительно оптовики. Основная цель агроцентров: развить экспортный потенциал страны, довести до международного уровня весь процесс подготовки сельхозпродукции к выходу на зарубежные рынки.

В пределах каждого отдельного агрологистического центра будут сконцентрированы все необходимые объекты: кросс-доки, торговые павильоны, гостиницы, представительства банков, торговых предприятий и агрокомпаний, а также услуги: сортировка, калибровка, сушка, переработка, хранение, транспортировка, доставка, таможенное оформление, карантин, сертификация безопасности пищевых продуктов, маркетинговые консультации специалистов и многое другое.

По предварительным расчетам на базе восьми агрологистических центров будет создано порядка 10 тысяч новых рабочих мест, а именно:

более 3 тысяч рабочих мест на территории Ташкентского агрологистического центра площадью в 70-100 гектаров (годовая мощность около 760 тыс. тонн),

1200 рабочих мест в Самаркандском агроцентре площадью 22 гектара (мощность 492 тыс. тонн в год)

1200 рабочих мест в Андижанском агроцентре площадью 18 гектаров (мощность 410 тыс. тонн в год).

по 680 рабочих мест планируется обеспечить на базе Бухарского агроцентра, который займет площадь в 15 гектаров (мощность 200 тыс. тонн), а также на базе Хорезмского агроцентра площадью 10 гектаров (мощность 200 тыс. тонн).

по 800 рабочих мест будет создано на базе агроцентра Ферганской области площадью 15 гектаров (мощность 300 тыс. тонн) и агроцентра Сурхандарьинской области площадью 20 гектаров (мощность 300 тыс. тонн в год).

"Для благополучия граждан важно устойчивое развитие сельхозсектора, который в условиях нашей страны генерирует треть ВВП страны и обеспечивает работой порядка 3,6 млн. человек. Помощь, которую Rungis Semmaris окажет при строительстве в Узбекистане современных агрологистических центров, позволит открыть новые возможности, направления и даже новые профессии в нашей аграрной сфере, став еще одним хорошим показателем эффективного и перспективного партнерства между Узбекистаном и Францией, являющейся частью Европейского Союза", – добавил Ходжаев.

Компания Rungis Semmaris владеет крупнейшим в мире продовольственно-логистическим центром в пригороде Парижа с годовым оборотом в 9 млрд евро и обладает передовым опытом в строительстве и организации эффективных оптовых продовольственных рынков по всему миру.