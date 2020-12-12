«Узбекистон темир йуллари» организует спецпоезда из Москвы в Ташкент

АО «Узбекистон темир йуллари» до конца декабря организует три поезда из Москвы в Ташкент для вывоза граждан Узбекистана, передает Trend со ссылкой на darakchi.uz.

Речь идет о людях, которые не могут вернуться домой из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожной компании.

Отмечается, что дополнительные специальные пассажирские поезда по направлению Москва (Казанский вокзал) — Ташкент будут организованы перевозчиком совместно с МИД и Минтрансом Узбекистана. По информации пресс-службы, поезда будут отбывать с Казанского вокзала в 22:28 по московскому времени 14, 21 и 28 декабря.

Также уточняется, что для удобства пассажиров введена продажа электронных билетов.

Напомним, власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса.