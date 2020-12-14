Президент Узбекистана ознакомился с проектами, реализуемыми на совместном предприятии «UzXCMG» в Ургенче

СП «UzXCMG», начавшее деятельность в 2014 году, в дальнейшем будет развиваться в 3 этапа. Так, на первой стадии планируется налаживание крупноузловой сборки сельскохозяйственной техники, на второй – ее промышленная сборка, третья фаза предусматривает локализацию производства, сообщает Trend со ссылкой на uzdaily.uz

С этой целью в текущем году завезены сборочные линии и оборудование китайской корпорации XCMG на сумму 4,3 миллиона долларов. Энергосберегающие технологии позволят снизить себестоимость и повысить конкурентоспособность продукции. Импорт деталей будет замещен местным производством, в 2021 году локализация достигнет 51 процента. Сейчас здесь трудятся 30 человек, в будущем будет создано еще 60 рабочих мест.

Глава государства осмотрел установленное на предприятии сборочно-сварочное оборудование, локализованную технику и запасные части.

- У этого завода очень большой потенциал, - сказал Шавкат Мирзиёев. - Но мы не используем его в полной мере. Поэтому необходимо глубоко проанализировать, какую еще продукцию можно здесь производить, какую технику необходимо будет в ближайшие годы закупить из-за рубежа, заказать ее и наладить кооперацию. Завод должен развиваться и стать базой для индустрии в Хорезме.

Здесь же состоялась презентация промышленных товаров Хорезмской области.