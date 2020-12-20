Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 13% по итогам 11 месяцев

Узбекистан 20 декабря 2020 22:31 (UTC+04:00)
Внешнеторговый оборот Узбекистана снизился на 13% по итогам 11 месяцев

По итогам января-ноября внешнеторговый оборот Узбекистана достиг 32,9 млрд долларов, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 4,8 млрд долларов, или 12,9%, сообщил Государственный комитет по статистике, передает Trend со ссылкой на Gazeta.uz.

Из общего объёма экспорт составил 14,1 млрд долларов (к январю-ноябрю 2019 года отмечено снижение на 10,5%), а импорт — 18,7 млн долларов (снижение на 14,7%). В результате сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 4,5 млрд долларов.

Наибольший объём внешнеторгового оборота за этот период зафиксирован с Китаем (17,4%), Россией (15,4%), Казахстаном (7,9%), Республикой Корея (5,8%), Турцией (5,7%), Кыргызстаном (2,5%) и Германией (2,2%).

В структуре экспорта лидирующую позицию занимает золото — 40,9%. За ним следуют промышленные изделия (18,3%), пищевые продукты и живые животные (8,6%), химические вещества и аналогичная продукция (5,2%).

За указанный период наиболее быстрыми темпами возрос экспорт различных готовых изделий, машин и транспортного оборудования, промышленных товаров, а также напитков и табака в страны СНГ. Снижение, в первую очередь, отмечено в экспорте минерального топлива, химических веществ, пищевых продуктов, животного и растительного масла.

Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (37,6%), промышленные товары (17,2%), а также химические вещества и аналогичная продукция (13,8%).

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