В Узбекистане ликвидируют антикризисный фонд

Антикризисный фонд при Министерстве финансов Узбекистана, созданный в марте 2020 года, ликвидируют c 1 января. Соответствующее постановление принял президент РУз Шавкат Мирзиёев, передает Trend со ссылкой на ИА УзА.

Оставшиеся в фонде деньги и неосвоенную часть средств переведут в государственный бюджет. В следующем году мероприятия по борьбе с коронавирусом и приобретением вакцины, будут финансироваться из госбюджета.



Напомним, изначально размер Антикризисного фонда составлял 10 трлн сумов. Его средства предназначались для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусом, поддержки предпринимательства и социальной сферы.