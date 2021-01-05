В МИВТ Узбекистана обозначены ключевые направления деятельности и приоритетные задачи

Сегодня под руководством заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова в формате видеоконференции состоялось совещание, посвященное обсуждению ключевых направлений деятельности министерства и приоритетных задач на предстоящий год, сообщает Trend со ссылкой на Дунё

По информации министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в совещании приняли участие все заместители министра, а также руководители управлений и структурных подразделений МИВТ.

Заслушаны отчеты о результатах, достигнутых в 2020 году, на основании которых была критически рассмотрена работа отдельных управлений и структурных подразделений, даны поручения по повышению эффективности и оперативности выполнения текущих задач. Также в разрезе ключевых направлений деятельности министерства были рассмотрены планы работы и ожидаемые в текущем году результаты.

Дана всесторонняя оценка качеству и своевременности реализованных мер по мониторингу инвестиционной и внешнеторговой деятельности в разрезе отраслей и регионов, формированию новых инвестиционных проектов, привлечению инвестиций, выработке предложений по совершенствованию промышленной политики, оказанию практической поддержки предпринимателям и экспортерам и повышению занятости населения, а также отработаны конструктивные предложения по устранению имеющихся недостатков.

Отмечена необходимость повышения ответственности руководителей среднего звена, а также их вовлеченности в реализацию стратегических целей ведомства, в связи с чем заместителям министра инвестиций и внешней торговли были даны поручения по выработке соответствующих предложений и механизмов.

Также были пересмотрены принципы организации работы и формат взаимодействия между структурными подразделениями в решении рабочих вопросов. Подчеркнута важность тесной кооперации и взаимодействия соответствующих управлений в ходе рабочего процесса на принципах солидарной ответственности за конечный результат. Отдельно рассмотрены роль и ответственность отраслевых управлений МИВТ в вопросах выработки отраслевых программ развития, привлечения качественных инвестиций в приоритетные сектора экономики и реализации внешнеторговой политики.

По итогам совещания были определены задачи на ближайшую перспективу, а ответственным руководителям и сотрудникам были даны адресные поручения по повышению эффективности дальнейшей работы.