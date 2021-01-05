Исламский банк развития оплатит ремонт дороги «Ташкент-Термез»

На ремонт 21 километра автомобильной дороги М39 «Ташкент-Термез» будет выделено 40,711 млн долларов. Из этой суммы 35,188 млн составит кредит Исламского банка развития, передает Trend со ссылкой на nuz.uz.

Доля Узбекистана, включая предоставление налоговых льгот, равна 5,523 млн долларов.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров «О мерах по реализации Проекта реконструкции участков автомобильной дороги М39 «Ташкент-Термез» на 1395-1400 км и на 1410-1426 км (всего 21 км) с участием Исламского банка развития».

Документом определено, что долг ИБР, проценты, включая комиссионные за посредничество, и другие расходы будут выплачены из республиканского бюджета.

Заключить дополнительное соглашение к кредитному соглашению между Республикой Узбекистан и Исламским банком развития поручено Министерству финансов, а оформить юридическое заключение — Министерству юстиции.