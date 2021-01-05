Южнокорейская компания намерена открыть автоцентр в Ташобласти за 1 млн долларов

В Ташкентской области откроется автоцентр от Южнокорейской компании EVERGREEN MOTORS CO LTD общей стоимостью $1 млн. Об этом сообщила пресс-служба хокимията ташкентской области, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Договоренность об этом была подписана на встрече хокима Ташобласти Рустама Холматова с исполнительным вице-президентом фирмы EVERGREEN MOTORS CO LTD Кимом Икдонгом.

При автоцентре также будет работать станция по техническому обслуживанию автомобилей. Для строительства комплекса планируется выделить 1 га земли. С его введением в эксплуатацию работой будет обеспечено 100 человек. Ожидается, что автокомплекс откроет свои двери до IV квартала 2021 года.

Стоит отметить, что Узбекистан тесно сотрудничает с данной компанией. В августе 2018 года головной офис Evergreen Motors Group открыл корейско-узбекский бизнес-центр в Корее с передачей офисного здания. Также в Ташкенте имеется дочерняя компания, занимающаяся продажами автомобилями KIA Motors и Hyundai.