ВВП Узбекистана в 2020 г. вырос на 0,6% - Всемирный банк

Рост ВВП Узбекистана в 2020 году оценивается на уровне 0,6%. Об этом говорится в январском выпуске доклада Всемирного банка «Перспективы мировой экономики», передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

По прогнозам Всемирного банка, рост экономики Узбекистана в 2021 и 2022 годах достигнет 4,3% и 4,5% соответственно.

Согласно докладу, в целом в Центральной Азии в этом году ожидается восстановление темпов экономического роста до 3%, чему будет способствовать незначительный рост цен на сырье и объемов прямых иностранных инвестиций по мере активизации участия субрегиона в осуществлении предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь».