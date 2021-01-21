Золотовалютные резервы Узбекистана резко выросли

Официальные резервные активы Узбекистана на 1 января составили $34,9 млрд, международные резервы — $33,8 млрд. Как передает Trend со ссылкой на spot.uz, это следует из данных Центрального банка.

Запасы страны по-прежнему очень слабо диверсифицированы — почти всё хранится в виде золота ($20,2 млрд) и иностранной валюты ($14,3 млрд). Эту проблему планируется решить покупкой казначейских облигаций США.

Золотовалютные резервы резко выросли с начала 2021 года — в конце 2020 года они сокращались несколько месяцев подряд.

Причиной стало золото — Узбекистан перестал его продавать с осени, так что в резервах его теперь 332,8 тонны (в декабре, к примеру, было 323,4 тонны).

Резервы, помимо прочего, считаются «подушкой безопасности» страны — они нужны как буфер на случай неблагоприятных внешних шоков, и достаточность резервов напрямую зависит от характера этих шоков. Нынешних резервов хватит на финансирование более 20 месяцев импорта.

Это намного больше рекомендованного международными организациями показателя для развивающихся стран, который составляет три месяца.