Российские компании смогут пригласить узбекских рабочих через Минстрой

В сфере строительства и ЖКХ в России внедряется механизм «ручного контроля» строительства с участием граждан Таджикистана, Узбекистана, Казахстана и Турции. Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

По новому механизму теперь представители российских строительных компаний или региональных властей могут обращаться в Минстрой с просьбой пригласить мигрантов на тот или иной объект. Заявка будет рассмотрена комиссией в течение трех недель.

В частности, после открытия границ будет создан новый механизм въезда иностранных рабочих в Россию.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству и профильной комиссии Госсовета до 1 марта рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов для работы на стройках, следует из соответствующего поручения опубликованного на сайте Кремля.

« (…) рассмотреть вопрос установления упрощённого порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в документе.