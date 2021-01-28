Турецкий холдинг TAV Airports привлекают к модернизации аэропортов Узбекистана
Турецкий оператор аэропортов TAV примет участие в модернизации аэропортов Узбекистана и проекте строительства нового аэропорта в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на spot.uz.
«Опираясь на наши ноу-хау, помогающие нам управлять 15 аэропортами в восьми странах, мы будем работать над развитием и модернизацией аэропортов в Узбекистане, а также будем сотрудничать в области внедрения новых технологий и развития человеческих ресурсов», ― пояснил генеральный директор TAV Airports Сани Сенер.
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