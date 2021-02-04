Начало работу 25-е заседание Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности

3 февраля текущего года в формате видеоконференции состоялось открытие 25-го заседания Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности (UBTIC). Как передает Trend со ссылкой на xs.uz, об этом сообщает пресс-служба МИВТ Узбекистана.

Организаторы мероприятия – Министерство по международной торговле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, а также дипломатические миссии двух стран. Участниками выступили руководители министерств и ведомств двух стран, представители международных финансовых институтов и партнеров по развитию, а также крупных британских компаний частного сектора.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель премьер-министра Республики Узбекистан – министр инвестиций и внешней торговли С.Умурзаков. Также состоялись выступления заместителя министра по международной торговле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Грега Хэндса, заместителя министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Б.Абидова, чрезвычайного и полномочного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Узбекистан Тима Торлота и чрезвычайного и полномочного посла Республики Узбекистан в Великобритании С.Рустамова.

В ходе выступлений спикерами подчеркивалось, что заседание Совета открыло новую страницу в развитии узбекско-британских деловых отношений, о чем свидетельствует растущий интерес компаний Великобритании к стремительно меняющемуся рынку Узбекистана. Мероприятие собрало наибольшее количество участников за всю историю существования UBTIC: более 700 участников, представляющих такие крупные компании, как «British Petroleum», «Energy Industries Council», «Rio Tinto», «Worley Parsons», «Petrofac», «Cambridge Education Partnership», «Mott MacDonald», «TheCityUK», «Sturgeon Capital».

Также в ходе мероприятия было проведено пленарное заседание на тему «Инвестиционная привлекательность Узбекистана», в ходе которой были всесторонне рассмотрены текущие тенденции в развитии инвестиционного климата и деловой среды в Узбекистане, а также преимущества ведения бизнеса в Республике, формирующиеся как следствие последовательных социально-экономических реформ, проводимых под руководством Главы государства.

Британской стороной была дана высокая оценка динамике и эффективности системных преобразований в различных секторах экономики, а также озвучена готовность к дальнейшему расширению экономических связей с Узбекистаном, как с одним из ключевых партнеров Великобритании в Центральной Азии.

Практические аспекты сотрудничества были детально обсуждены в ходе тематических сессий по вопросам возобновляемой энергетики и образования с участием представителей министерств, ведомств двух стран и руководителей ряда частных британских компаний.

По итогам первого дня мероприятия был заключен ряд двусторонних документов о сотрудничестве между вузами двух стран, в том числе по программам «двойного диплома», в частности с британскими университетами Портсмута, Бангора, Стратклайда, а также Кембриджа.

Заседание продолжится 4 февраля текущего года – в программе запланированы выступления заместителя министра по международной торговле Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии лорда Гэрри Гримстоуна, советника Президента Республики Узбекистан по вопросам экономического развития, эффективного управления и международного сотрудничества Сумы Чакрабарти, торгового комиссара Великобритании в странах Восточной Европы и Центральной Азии Джудит Слейтер, а также пленарное заседание, посвященное обсуждению реализации программы приватизации в Узбекистане наряду с двусторонними переговорами и тематическими сессиями по сферам здравоохранения и финансов с участием правительственных и деловых кругов двух стран.