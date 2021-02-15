Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"

Зампремьера – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков встретился с главой министерства торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым на узбекско-казахстанской границе на территории пограничного пункта таможенного пропуска "Гишт-Куприк", передает Trend со ссылкой на review.uz.

В ходе встречи сторонами была подчеркнута взаимная готовность к дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества двух стран, сообщили в пресс-службе МИВТ.

Обсуждены вопросы реализации «Дорожной карты» по расширению и углублению сотрудничества между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, согласованной в ноябре прошлого года в Ташкенте.

Были обсуждены совместные меры по наращиванию объемов взаимной торговли, в частности, конкретные мероприятия по развитию приграничного взаимодействия и ход проработки проекта создания Международного Центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» (МЦТЭС).

По итогам переговоров стороны пришли к договоренности об ускорении реализации данного проекта, а также наметили дальнейшие совместные действия по решению актуальных вопросов двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Вместе с тем, на официальной странице Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан в фейсбуке, ссобщается что важнейшим итогом поездки стало решение положить конец многолетним переговорам и в ближайшие месяцы начать проект Центра международного торгово-экономического сотрудничества.

"В очередной раз обсудили будущую особенность центра и завершение современных компетенций, отвечающих изменениям и трендам...Самое главное, мы и наши узбекские соседи отмечаем, что будущий Центр станет магнитом для производственного бизнеса наших стран", - написал глава министерства торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов.

По его словам, были обсуждены с вице-премьером Узбекистана порядок, протокол строительства и капсулы при создании Центра международной торгово-экономического сотрудничества.