Deutsche Bank выделил $192,5 млн двум узбекским банкам

Deutsche Bank выделил в общей сложности $192,5 двум узбекским банкам – Xalq Bank ($102,5 млн) и Asaka Bank ($90 млн). Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщается на сайте немецкого финучреждения.

«Недавние политические и ориентированные на рынок реформы сделали Узбекистан прочно привлекательным для международного сообщества инвесторов, в том числе ряда институциональных клиентов Deutsche Bank», — говорится в сообщении.

Deutsche Bank закрыл эти сделки, выступая в качестве ведущего организатора синдицированного кредита.