Deutsche Bank выделил $192,5 млн двум узбекским банкам
Deutsche Bank выделил в общей сложности $192,5 двум узбекским банкам – Xalq Bank ($102,5 млн) и Asaka Bank ($90 млн). Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщается на сайте немецкого финучреждения.
«Недавние политические и ориентированные на рынок реформы сделали Узбекистан прочно привлекательным для международного сообщества инвесторов, в том числе ряда институциональных клиентов Deutsche Bank», — говорится в сообщении.
Deutsche Bank закрыл эти сделки, выступая в качестве ведущего организатора синдицированного кредита.
Никол Пашинян должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" - российский политтехнолог
Лента новостей
Продолжается обеспечение раненых участников Отечественной войны Азербайджана высокотехнологичными протезами
Выбор Азербайджана, как одного из центров сети четвертой промышленной революции, внесет важный вклад в экономику - министр
Никол Пашинян должен демонтировать прошлую идеологию строительства "Большой Армении" - российский политтехнолог
С сегодняшнего дня в Азербайджане началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 – главврач поликлиники
Вернувшимся на освобожденные территории беженцам могут быть назначены спецпособия – Институт экономики НАНА (ФОТО)
Фонд "YAŞAT" откроет счета в размере 5000 манатов на имена еще двух новорожденных детей шехидов (ФОТО)
В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса сотрудников Кабинета министров - репортаж Trend TV (ФОТО)
Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) (ФОТО)