Узбекистан в январе произвел 94 тыс. тонн бензина

Узбекистан в январе 2021 года увеличил производство бензина на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 93,9 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

В январе 2021 года объем производства дизельного топлива составил 49,5 тыс. тонн, что на 50,5 тыс. тонн меньше по сравнению с январем 2020 годом.

Узбекистан увеличил добычу нефти на 4,92% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 59,7 тыс. тонн.

Добыча природного газа в январе 2021 года составила около 4,78 млрд. кубометров, что на 4,36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Узбекистан в январе 2021 года добыл около 127,6 тыс. тонн газового конденсата, что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.