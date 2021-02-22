Внешнеторговый оборот Узбекистана cократился почти на четверть

В январе 2021 года внешнеторговый оборот (ВТО) Узбекистана сократился на 22,2% и достиг лишь $2,3 млрд. Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщил Госкомстат.

Экспорт в прошлом месяце сократился почти вдвое – с $1,2 млрд до $694 млн. Тем временем импорт упал лишь на 3,9% и составил $1,6 млрд. Из общего объема экспорта 35,7% занимают промышленные товары — $248,2 млн. Пищевой продукции и живых животных продали на $76,2 млн, а химических веществ на $62 млн. Золото республика в январе не продавала вообще.

В январе импорт машин и транспортного оборудования составил $538,4 млн. Далее следуют промышленные товары ($272,5 млн), химические вещества ($211,8 млн), пищевая ($188,4 млн) и прочая продукция.

Основными партнерами по торговле с Узбекистаном являются по-прежнему Китай, Россия и Казахстан.

Напомним, по итогам ВТО Узбекистана снизился на 13%. Общий экспорт республики составил $36,2 млрд, а импорт – $21,1 млрд. В разрезе экспорта больше всего приходится на товары – $7,3 млрд и услуги – $4,9 млрд. В результате отрицательное сальдо ВТО составило — $6 млрд.