Посол Узбекистана обсудил с мэром Киева вопросы активизации двустороннего сотрудничества

В целях дальнейшего расширения сотрудничества по линии побратимских связей между Ташкентом и Киевом состоялась встреча посла Узбекистана Алишера Курманова с мэром столицы Украины Виталием Кличко, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

Несмотря на то, что побратимские отношения между двумя городами были установлены в январе 1998 года, заметное падение активности между столицами двух стран диктует необходимость формирования новых подходов в развитии отношений между двумя мегаполисами.

Именно исходя из этого понимания состоялся дружеский обмен мнениями, в ходе которого были предметно обсуждены вопросы активизации межмуниципального сотрудничества посредством формирования совместной «дорожной карты» по насыщению взаимодействия конкретными мероприятиями в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также организацией взаимных визитов глав городов.

Как отметил мэр Киева, формирование «дорожной карты» позволит перевести сотрудничество в конкретный формат в максимально короткие сроки.

В ходе встречи украинская сторона также была проинформирована о широкомасштабных реформах, реализуемых в республике. Особый акцент был сделан на меры по либерализации экономики, поддержки предпринимательства и развития межрегионального сотрудничества.

В свою очередь, мэр Киева проинформировал о проектах, реализуемых в городе со стороны городской администрации, а также обозначил основные направления, по которым города-побратимы могли бы достичь ощутимых результатов в краткосрочной перспективе, и выразил готовность оказывать всемерную поддержку в деятельности посольства по активизации двусторонних отношений.