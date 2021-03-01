В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

Узбекистан 1 марта 2021 21:08 (UTC+04:00)
В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса

Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан и НИИ вирусологии Министерства здравоохранения проводят III фазу клинических испытаний рекомбинантной вакцины ZF2001 производства китайской компании Anhui Zhifei Loncom Biofharmaceutical, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.uz.

Учитывая активное участие Министерства инновационного развития и Минздрава Узбекистана в испытаниях этой вакцины, а также их вклад в клиническое исследование, Узбекистан был признан соавтором вакцины. Вакцина будет реализовываться в стране под наименованием ZF-UZ-VAK 2001.

Сегодня рекомбинантная вакцина (клетки СНО) ZF-UZ-VAC 2001 против нового типа коронавируса зарегистрирована для использования в медицинской практике.

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