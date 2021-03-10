«Узбекнефтегаз»: Для предотвращения потерь в нефтяных скважинах введено специальное устройство

По поручению председателя правления АО «Узбекнефтегаз» на нефтяных месторождениях Мубарекского нефтегазодобывающего управления, достигнуты положительные результаты, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу АО «Узбекнефтегаз»

Для информации следует отметить, что на сегодняшний день нефтяные месторождения, находящиеся в ведении управления, используются на завершающей стадии эксплуатации. В зависимости от состояния этих скважин и возникающих в них проблем будет проведён текущий ремонт. Ремонтные работы выполняются в основном в скважинах, которые используются механическим способом, то есть с использованием глубинных насосов штангового типа.

Так как большинство скважин работают в открытом стволовом состоянии, то в скважину вместе с жидкостью непосредственно из пласта попадают механические примеси, а также песчаные пробки. В результате пески забиваются в всасывающие клапаны насосов, а скважины останавливаются для текущего ремонта по причине появления в них негерметичности.

Приостановление скважин на текущий ремонт приводит к снижению суточной добычи нефти.

В целях предотвращения частых остановок скважин на нефтедобывающих месторождениях на текущий ремонт введена специальная установка по сбору песка и механической смеси под высоким давлением.

Данные устройства служат для досрочного выхода из строя насосов в эксплуатируемых скважинах и продления интервала их остановки на ремонт. В результате будет предотвращено снижение добычи нефти на 180–200 тонн в год, а текущий ремонт скважин сократится на 30%. Кроме того, будут сэкономлены средства, затраченные на выполнение многократных процессов очистки дна скважин и подъёма насосных компрессорных труб из скважин.