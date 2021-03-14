В Узбекистане на импорт цемента обнулили таможенную пошлину

С 1 апреля по 1 октября 2021 года вводится нулевая ставка таможенной пошлины при ввозе в Узбекистан цементной продукции (код ТН ВЭД 2523). Цель этого решения — снижение цен на возводимое жильё. Сейчас ставка пошлины составляет 30% от таможенной стоимости, передает Trend со ссылкой на "Газету.uz".

Отмена пошлины предусмотрена указом президента от 11 марта «О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем посредством выделения ипотечных кредитов на основе рыночных принципов».

В соответствии с документом, для организаций, занимающихся строительством жилья, внедряется отдельная биржевая торговая секция по цементу и металлопрокату.

11 марта Центральный банк в своём обзоре отмечал, что в предстоящие месяцы ожидается существенный рост в сфере строительства по сравнению с прошлым годом, что может привести к росту цен на цемент и другие строительные материалы. «Важное значение будет иметь своевременное принятие мер для соответствующего увеличения объемов товаров и услуг на внутреннем рынке и повышения конкуренции на отдельных товарных рынках», — отмечается в обзоре.

В апреле прошлого года, во время карантинных ограничений в стране, правительство временно ограничило импорт цемента, несмотря на рекомендацию этого не делать и предупреждения, что цены вырастут. В итоге цементная продукция подорожала в среднем на 25%. Запрет был снят ровно через месяц.

В июле правительство упростило процедуру ввоза цемента, разрешив вводить её в свободное обращение уже в течение 1−2 дней вместо прежних 28 дней. Это привело к некоторой стабилизации цен.