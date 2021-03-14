В каком из регионов Узбекистана зарегистрировано больше всего строительных компаний?
По данным Госкомстата Узбекистана на 1 марта 2021 года в стране действует 41 929 строительных компаний. Это на 4 712 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Нуз.uz".
В январе-феврале 2021 года создано 1251 новое строительное предприятие.
Количество строительных компаний, работающих в регионах:
Ташкент — 8 191
Ташкентская область — 3641
Кашкадарьинская область — 3 383
Ферганская область — 3303
Андижанская область — 3163
Самаркандская область — 3150
Бухарская облсть — 2795
Сурхандарьинская область — 2550
Каракалпакстан — 2 329
Наманганская область — 2 322
Джизакская область — 2 058
Хорезмская область — 1939
Навоийская область — 1595
Сырдарьинская область — 1510
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