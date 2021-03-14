В каком из регионов Узбекистана зарегистрировано больше всего строительных компаний?

По данным Госкомстата Узбекистана на 1 марта 2021 года в стране действует 41 929 строительных компаний. Это на 4 712 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Нуз.uz".

В январе-феврале 2021 года создано 1251 новое строительное предприятие.

Количество строительных компаний, работающих в регионах:

Ташкент — 8 191

Ташкентская область — 3641

Кашкадарьинская область — 3 383

Ферганская область — 3303

Андижанская область — 3163

Самаркандская область — 3150

Бухарская облсть — 2795

Сурхандарьинская область — 2550

Каракалпакстан — 2 329

Наманганская область — 2 322

Джизакская область — 2 058

Хорезмская область — 1939

Навоийская область — 1595

Сырдарьинская область — 1510