Экспорт стройматериалов из Узбекистана превысил $257 млн
В 2020 году Узбекистан экспортировал стройматериалы на $257,4 млн, что в три раза больше, чем в прошлом году ($85,3 млн). Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщила пресс-служба «Узсаноаткурилишматериаллари».
Больше всего узбекские стройматериалы закупили в Казахстане ($41 млн), Кыргызстане ($30,9 млн) и Таджикистане ($29 млн). Поставки в Aфганистан составили $11,1 млн. Строительная продукция экспортируется также в Россию, Туркменистан, Литву, Китай, Украину и Турцию.
Ранее Kapital.uz писал, что в Узбекистане на производство стройматериалов в регионах выделят более миллиарда долларов.
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