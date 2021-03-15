Экспорт стройматериалов из Узбекистана превысил $257 млн

В 2020 году Узбекистан экспортировал стройматериалы на $257,4 млн, что в три раза больше, чем в прошлом году ($85,3 млн). Как передает Trend со ссылкой на kapital.uz, об этом сообщила пресс-служба «Узсаноаткурилишматериаллари».

Больше всего узбекские стройматериалы закупили в Казахстане ($41 млн), Кыргызстане ($30,9 млн) и Таджикистане ($29 млн). Поставки в Aфганистан составили $11,1 млн. Строительная продукция экспортируется также в Россию, Туркменистан, Литву, Китай, Украину и Турцию.

Ранее Kapital.uz писал, что в Узбекистане на производство стройматериалов в регионах выделят более миллиарда долларов.