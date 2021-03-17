16 марта 2021 года в г.Варшаве заместитель министра иностранных дел Узбекистана Шерзод Асадов провел встречу с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау, сообщает Trend со ссылкой на xs.uz.

На встрече обсуждены актуальные вопросы узбекско-польских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны с удовлетворением отметили плодотворные итоги состоявшегося 8-го раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран и подчеркнули необходимость продолжения практики проведения данного мероприятия.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях и форматах.

Отдельное внимание было уделено вопросам углубления взаимодействия в рамках международных и региональных структур.

На переговорах рассмотрены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.