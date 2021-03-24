В Узбекистане спрос на недвижимость вырос на 11,5%

В феврале 2021 года в Узбекистане количество заключенных договоров недвижимости увеличилось на 11,5%. Как передает Trend со ссылкой на uz24.uz, об этом сообщили в Центре экономических исследований и реформ.

В столице показатель составил 10,8%.

Также зафиксирован рост продаж автомобилей на первичном и вторичном рынках на 3% по сравнению с январем.

В ЦЭИР напомнили, что в период пандемии коронавируса экономическая активность резко упала на фоне карантинных ограничений. В частности, в апреле спрос на недвижимость снизился на 87,1%.

Ранее специалисты центра представили результат исследования о влиянии пандемии коронавируса на благосостояние граждан.