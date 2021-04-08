На выставке ИННОПРОМ в Ташкенте подписано 21 соглашение на сумму $128 млн

Договоренности о реализации 33 проектов с привлечением российских инвестиций на сумму 2,2 млрд долларов достигнуты по итогам впервые прошедшей в Ташкенте международной промышленной выставки ИННОПРОМ, сообщили в пресс-центре мероприятия, передает Trend со ссылкой на "Газету.Uz".

По данным Министерства промышленности и торговли РФ, партнеры из Узбекистана и России подписали 21 соглашение на сумму 128 млн долларов.

В работе выставки и деловой программе приняли участие более 1000 компаний с узбекской стороны и более 300 компаний с российской. За три дня на выставке побывали более 10 тысяч посетителей из всех стран Центральной Азии. Более 50 российских экспонентов подтвердили интерес к участию в выставке в следующем году.

«Узбекско-российское экономическое партнерство может быть гораздо более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации. Направлений для сотрудничества с Узбекистаном великое множество. Как никогда ранее актуальными для наших стран становится цифровизация экономик, ускоренное внедрение высоких технологий и инноваций, укрепление промышленных связей и развитие международной кооперации. Мы предлагаем надежную систему государственной поддержки промышленного развития, предусматривающую ряд льгот и преимуществ, включая выдачу льготных кредитов», — сказал заместитель премьер-министра Узбекистана, министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков.

«Ташкент как место проведения выбран не случайно. Узбекистан шаг за шагом расширяет возможности для сотрудничества со странами-партнерами, — отметил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. — Мы со своей стороны всецело поддерживаем стремление к большей открытости и наращиваем взаимодействие с узбекскими партнерами».

В рамках выставки состоялся узбекско-российский межрегиональный форум: в выставке приняли участие 13 регионов России и 14 регионов Узбекистана. Губернаторы и хокимы договорились развивать межрегиональные контакты, реализовывать совместные проекты и обсуждать новые, в том числе, на площадке ежегодной выставки ИННОПРОМ в Ташкенте.

«Сегодня Узбекистан очевидный среднеазиатский тигр. Мы уверены в его успешном развитии. У российских инвесторов есть аппетит к риску в Узбекистане, они хотят здесь находиться. Совкомбанк в 2020 году уже выдал банкам и компаниям Узбекистана кредитов на 500 млн долларов. Мы планируем до конца года довести объем выданных кредитов компаниям Узбекистана до 1 млрд долларов», — сказал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.