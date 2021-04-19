Две вакцины Узбекистана попали в список кандидатов ВОЗ

В список сывороток-кандидатов ВОЗ попали две узбекские вакцины. Вакцины разработаны на базе S белка коронавируса Центра передовых технологий при Министерстве инновационного развития и ДНК-вакцина на основе spike-белков 3 участков SARS-Cov-2 Центра геномики и биоинформатики Академии наук, сообщает пресс-служба министерства инноваций, передает Trend со ссылкой на "СНГ.Сегодня".

Обе вакцины от коронавирусной инфекции на данный момент проходят доклинические эксперименты.

Также, в базе данных Всемирной организации здравоохранения собрана полная информация о сыворотках-претендентах против коронавируса, которая возобновляется 2 раза в неделю. Также в базе есть все данные о главных свойствах каждой вакцины-кандидата. А сыворотки, в свою очередь, различаются и разделяются по разным критериям.

Кроме того, напомним, что на заседании под руководством премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллы Арипова было решено усилить с 18 апреля этого года карантинный режим. Причиной усиления мер стало распространение «африканского» штамма в стране, затрагивающих даже детей дошкольного возраста.