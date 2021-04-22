Узбекистан и ОАЭ продолжают многоплановое сотрудничество

Вчера в формате видеоконференции состоялись переговоры между заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым и министром по делам правительства и будущего Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом бин Абдуллой аль-Гергави, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ), в ходе переговоров были обсуждены текущее состояние и возможности расширения многопланового сотрудничества, а также прогресс и конкретные результаты, достигнутые в реализации проектов в рамках программы повышения эффективности государственного управления.

В данном контексте была достигнута договоренность о проведении совместных семинаров, тренингов и других мероприятий по всем согласованным направлениям. Также стороны продолжат взаимодействие по выработке предложений по расширению данной программы сотрудничества.

Эмиратской стороной было отдельно отмечено придаваемое президентом Узбекистана особое внимание популяризации среди молодёжи информационно-коммуникационных технологий и программирования. Стоит напомнить, что в ходе Молодёжного форума, прошедшего в декабре 2020 года главой государства было поручено обеспечить бесплатное обучение 300 тысяч учащихся основам программирования в течение двух ближайших лет. Стороны обсудили практические аспекты и дальнейшие шаги по практической имплементации данной инициативы.

Также были обсуждены текущие вопросы инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. В частности, было озвучено, что в настоящее время ведется проработка предложений Министерства экономики ОАЭ по расширению сотрудничества в сферах промышленности и туризма, а также по увеличению экспорта свежей сельскохозяйственной продукции из Узбекистана в ОАЭ. Узбекская сторона проинформировала о том, что МИВТ совместно с другими профильными министерствами и ведомствами приступило к проработке конкретных проектных предложений для последующего представления эмиратской стороне.

По итогам видеоконференции была достигнута договоренность об активизации взаимодействия для оперативного решения текущих вопросов во всех сферах двустороннего сотрудничества.