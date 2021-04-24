Узбекистан стал главным импортёром казахстанской пшеницы

Экспорт пшеницы из Казахстана вырос за год на 27%, а экспортные цены в секторе увеличились на 21%, передает Trend со ссылкой на "Нуз.Uz".

За январь-февраль текущего года компании страны отправили на экспорт 764,4 тыс. тонн пшеницы и меслина — на 27,4% больше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт достиг 175,5 млн долл. США, увеличившись на 39,3% за год.

Большая часть экспорта ушла в страны СНГ: 557,7 тыс. тонн. Здесь главным импортёром казахстанской пшеницы стал Узбекистан: 71,5% всего экспорта РК в страны СНГ. За два месяца Узбекистан завёз 398,6 тыс. тонн пшеницы на 84,5 млн долл. США.

В страны мира вне СНГ Казахстан поставил 206,7 тыс. тонн пшеницы — на 47,5% больше, чем годом ранее. Основными импортёрами стали Афганистан, Китай, Иран.

В целом за январь–декабрь 2020 года страна поставила на внешние рынки 5,2 млн тонн пшеницы на 1,1 млрд долл. США. Годовое сокращение объёмов экспорта в натуральном выражении составляло 3,3%; при этом в денежном выражении наблюдался рост на 13,4%.

Экспортные цены на пшеницу по итогам февраля 2021 года выросли на 21,1% за год и на 0,6% — за месяц. Цены для стран СНГ выросли на 19,3% в годовой динамике, для остальных стран мира — на 24,1%.

По итогам января–декабря 2020 года цены на пшеницу выросли на 23,5% к аналогичному периоду годом ранее. Страны СНГ ощутили рост на 22,8%, остальные страны мира — на 25,4%.

Массовый посев в основных зерносеющих регионах начнётся в середине мая, сообщает министерство сельского хозяйства РК. Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%. По информации акиматов областей, на сегодняшний день засыпано 2,4 млн тонн семян, что составляет 100,4% к плану. Кроме того, аграриям доставлено 136,2 тыс. тонн минеральных удобрений.