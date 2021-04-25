ВЭБ.РФ планирует профинансировать проекты в Узбекистане на 8 миллиардов долларов, говорится в выступлении председателя данного кредитно-финансового института Игоря Шувалова, передает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

"За последние пять лет ситуация с Узбекистаном в корне изменилась. Между президентами сложились хорошие отношения, и мы получаем все время сигнал о том, что надо торговлю между нашими странами поддерживать и развивать в самых разных проявлениях. Мы недавно были в рамках ИННОПРОМА с бизнес-миссией в Ташкенте и должен сказать, что мы подписали несколько важнейших соглашений", – отметил он в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, благодаря российскому финансированию в Ташкенте был построен металлургический комбинат, идут поставки подвижного состава российского производства для нужд ташкентского метро, что сделает перевозки для горожан безопасными и комфортабельными. Также ВЭБ.РФ и "Газпромбанк" подписали соглашение по модернизации газотранспортной системы Узбекистана, российская сторона участвует в поставках оборудования и технологий для разработки большого медного и золоторудного месторождения.

"Сейчас мы видим в перспективе проекты минимум на 8 миллиардов долларов, которые мы можем поддержать со стороны ВЭБ. Повестка развивается, я думаю, что этот горизонт будет расширяться, будет больше объем запрашиваемых средств, будут первоклассные проекты. В целом мы видим позитивный настрой со стороны наших узбекских коллег. Тем более, что они стали наблюдателями в ЕАЭС. Узбекистан – сейчас это совершенно все не так, как пять лет назад. Сейчас достаточно активная повестка, надо только, чтобы мы были уверены, что эти денежные средства вернутся", – подчеркнул он.