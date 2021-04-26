Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов в Корею

С 9 мая Uzbekistan Airways вводит второй регулярный рейс по маршруту Ташкент – Сеул – Ташкент. Как передает Trend со ссылкой на uznews.uz, об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.



Регулярные рейсы будут выполняться два раза в неделю:



• Ташкент – Сеул: по воскресеньям и четвергам;

• Сеул – Ташкент: по понедельникам и пятницам.



Стоимость авиабилета по направлению Ташкент – Сеул начинается от 4,435 млн сумов в эконом-классе и 13,328 млн сумов в бизнес-классе.



Стоимость авиабилета по направлению Сеул – Ташкент начинается от 4,997 млн сумов в эконом-классе и 10,611 млн сумов в бизнес-классе.