В Узбекистане с 1 мая стартует второй этап вакцинации, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

Отметим, что на первом этапе прививали людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников медицинских и образовательных учреждений (школы, детские сады), а также представителей правоохранительных органов.

На втором этапе к ним должны подключиться:

журналисты, блогеры и работники СМИ;

работники общественного транспорта (метрополитен, ​​железная дорога, сотрудники аэропортов);

студенты, которые обучаются за границей;

трудовые мигранты.

На сегодняшний день прививку от коронавируса в стране получили свыше 640 тысяч узбекистанцев. Вакцинация производится на добровольной основе и одновременно тремя препаратами AstraZeneca – 2 дозы, ZF-UZ-VAC2001 – 3 дозы, "Спутник V" – 2 дозы.

Всего власти намерены до конца июня провакцинировать 4 миллиона человек.