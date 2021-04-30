В Узбекистане с 1 мая стартует второй этап вакцинации
В Узбекистане с 1 мая стартует второй этап вакцинации, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.
Отметим, что на первом этапе прививали людей старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями, сотрудников медицинских и образовательных учреждений (школы, детские сады), а также представителей правоохранительных органов.
На втором этапе к ним должны подключиться:
журналисты, блогеры и работники СМИ;
работники общественного транспорта (метрополитен, железная дорога, сотрудники аэропортов);
студенты, которые обучаются за границей;
трудовые мигранты.
На сегодняшний день прививку от коронавируса в стране получили свыше 640 тысяч узбекистанцев. Вакцинация производится на добровольной основе и одновременно тремя препаратами AstraZeneca – 2 дозы, ZF-UZ-VAC2001 – 3 дозы, "Спутник V" – 2 дозы.
Всего власти намерены до конца июня провакцинировать 4 миллиона человек.