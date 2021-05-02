Узбекистан и Украина планируют возобновить авиасообщение

Узбекистан и Украина в этом месяце возобновят прямое авиасообщение. Об этом сообщил министр транспорта, председатель компании Uzbekistan Airways Илхом Махкамов на пресс-конференции, передаёт Trend со ссылкой на «Газету.uz».

«С Киевом ведутся переговоры, в принципе у нас есть определённость. В мае мы планируем начать [авиасообщение], если с учётом пандемии ничего не изменится кардинально. Два или три раза в неделю мы планируем начать [рейсы]. С их стороны пока нам предалагают МАУ (Международные авиалинии Украины) и SkyUp Airlines», — заявил глава Минтранса.

Кроме того, с мая Uzbekistan Airways в рамках перехода на новую бизнес-модель намерена отменить 9 нерентабельных авиарейсов — в Париж, Рим, Милан, Амритсар, Мумбай, Бангкок, Токио, Куала-Лумпур и Джакарту, что позволит сэкономить авиакомпании 12,3 млн долларов. По словам министра, эти направления долгие годы были низкорентабельными и негативно влияли на финансовое положение авиакомпании.

«Это (отмену рейсов — ред.) можно связать и с пандемией, и с новой стратегией авиакомпании. Если там будет потребность, туристический потенциал с этим регионом, то у нас всегда есть возможность поставить чартерные рейсы и оттуда вывозить людей. В принципе этот опыт везде применяется», — сказал Илхом Махкамов.

«Если, осуществляя чартерный рейсы, мы увидим привлекательность и что целесообразно перейти на регулярные, то всегда есть возможность перейти на регулярные рейсы», — добавил он.

Напомним, вопрос возобновления прямого регулярного авиасообщения Узбекистана и Украины, прерванного в 2015 году, прорабатывается уже давно. В феврале сообщалось, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с Узбекистаном с частотой рейсов семь раз в неделю для каждой стороны. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении железнодорожного сообщения Ташкент-Харьков-Ташкент.