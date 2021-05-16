Правительство Германии выделит в 2021 году для Узбекистана 61 миллион евро целевого финансирования

В формате видеоконференции состоялись переговоры по финансово-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Германией, организованные Министерством инвестиций и внешней торговли (МИВТ) совместно с Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии, сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

По информации МИВТ, в мероприятии приняли участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли Шухрат Вафаев, руководители профильных министерств и ведомств Узбекистана, а также руководство Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, Федерального министерства иностранных дел и других уполномоченных органов Германии.

Ключевым вопросом повестки переговоров стало согласование перспективных направлений дальнейшего двустороннего финансово-технического сотрудничества, а также всесторонней поддержки, оказываемой ФРГ реализации социально-экономических проектов в Узбекистане.

Было озвучено, что в соответствии с новой «Стратегией-2030» Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии единственной страной-партнером в регионе Центральной Азии определён Узбекистан.

Делегация ФРГ сообщила, что в целях успешной реализации указанной стратегии, а также содействия реализации совместных проектов, германской стороной принято решение о назначении при Посольстве ФРГ в Ташкенте специального представителя Федерального министерства экономического сотрудничества и развития.

Германской стороной поддержаны предложения узбекской стороны о направлении новых объемов финансирования для реализации проектов в сферах профессионального образования, кредитования малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, совершенствования служб по карантину растений, системы здравоохранения и других направлениях.

По итогам обсуждения был согласован вопрос о выделении Правительством Германии на 2021 год целевого финансирования для Узбекистана в размере 61 миллион евро, в том числе 23,5 миллиона евро – в виде льготных займов и 37,5 миллиона евро – в виде грантов и технического содействия для реализации в Узбекистане 8 проектов в вышеуказанных сферах.

По итогам заседания достигнута договорённость о проведении следующих двусторонних межправительственных переговоров по финансово-техническому сотрудничеству между Узбекистаном и Германией в 2022 году.