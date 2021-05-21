В Узбекистане построят 315 киломметров магистрального газопровода

В 2021-2023 годах будет построено 315 км магистрального газопровода. Об этом заявил начальник управления АО «Узтрансгаз» Музаффар Махмудов на брифинге в АИМК, передает Trend со ссылкой на vzglyad.uz.

Так, вдоль магистрального газопровода «САЦ-II» построят новый газопровод на 80 км, магистральный газопровод «Газли-Каган» длинной 140 км и магистральный газопровод «Янгиер-Охангарон» протяженностью 95 км.

Также планируется реконструкция и капитальный ремонт 189 км магистральных газопроводов. Еще начат проект реконструкции второго участка магистрального газопровода «Бухара-Урал» диаметром 1020 мм на участке 472-528 км, то есть протяженностью 56 км газопровода. был запущен.

Сообщалось, что на железнодорожную станцию ​​Алтынкуль Канлыкульского района Каракалпакстана доставили 27 км трубопроводов в 142 спецвагонах. Помимо этого, доставят еще 29 км трубопровода.

Кроме того, планируется отремонтировать 43 км магистрального газопровода «Газли-Нукус», 61 км магистрального газопровода «Газли-Каган» и 29 км магистрального газопровода Сленг-Бухара-Самарканд-Ташкент.