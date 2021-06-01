МИВТ назвало общую сумму иностранных средств, привлечённых в Узбекистан за четыре месяца

За первые четыре месяца этого года Узбекистан привлёк $548 млн из $14,8 млрд, необходимых для реализации 113 проектов. МИВТ перечислило сферы экономики, в которых эти проекты будут реализованы. Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Trend со ссылкой на kapital.uz.

Основная доля освоенных кредитных средств поступила от Азиатского банка развития — $111,9 млн или 20,4% от их общего числа. За АБР следуют Всемирный банк — $72 млн или 13,1% и Исламский банк развития — $48,2 млн или 8,8%.

Среди реализуемых проектов, 41,9% уже освоенных инвестиций в размере $229,3 млн приходятся на сферу энергетики, 17,1% или $93,6 млн на сельское и водное хозяйство, 14,2% или $77,7 млн на транспортную инфраструктуру и 11,5% или $63,3 млн на здравоохранение.