Представители Узбекистана и Малайзии договорились проводить совместные научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства

Сегодня при содействии посольства Узбекистана состоялась онлайн-церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Узбекским научно-производственным центром сельского хозяйства при Министерстве сельского хозяйства и Малазийским институтом сельскохозяйственных исследований и разработок (Malaysian Agricultural Research and Development Institute – MARDI), сообщает Trend со ссылкой на Дунё.

MARDI основан по решению правительства Малайзии в 1969 году для проведения научно-исследовательских работ и их коммерциализации в области определения новых высокопродуктивных сортов сельхозпродукции, внедрения современных передовых технологических решений, в том числе в сфере эффективного использования земельных и водных ресурсов, а также внедрения достижений науки в сельскохозяйственной промышленности. В институте имеются специализированные лаборатории для проведения испытательных работ новых инновационных научных разработок.

Документом предусматривается развитие сотрудничества между Узбекистаном и Малайзией в области проведения совместных научно-исследовательских работ в сельскохозяйственной промышленности, в частности, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников и исследователей данной сферы на краткосрочных учебных курсах, проведение совместных проектных и изыскательных работ с обеспечением коммерциализации инновационных разработок, рассмотрение возможности создания совместной лаборатории для проведения исследований по определению новых высокопродуктивных видов семян риса и плодовых культур.

В соответствии с меморандумом будет обеспечено привлечение малазийских экспертов для обеспечения полноценного и своевременного исполнения задач, предусмотренных в Стратегии развития сельского хозяйства Узбекистана на 2020-2030 годы, которая является основой стабильного роста агропродовольственного сектора страны.