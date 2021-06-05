В Узбекистане значительно увеличился импорт цемента

В январе-апреле 2021 года в Узбекистан был импортирован 1 миллион тонн цемента на 50,5 млн долларов США, передает Trend со ссылкой на kun.uz.

Согласно данным Госкомстата, этот показатель при сопоставлении с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 515,1 тысяч тонн.

За 4 месяца 2021 года основными государствами-экспортёрами цемента для Узбекистана, стали:

Казахстан – 498,3 тысяч тонн;

Кыргызстан – 278,5 тысяч тонн;

Таджикистан – 234,7 тысяч тонн;

Иран – 10,8 тысяч тонн;

Туркменистан – 8,6 тысяч тонн.

Отмечается, что основная часть импортированного цемента приходится на долю Ташкента (496,6 тысяч тонн), Ферганы (194,9 тысяч тонн), Андижана (183,7 тысяч тонн).

Ранее сообщалось, что объём производства цемента внутри страны в течение января-апреля 2021 года также увеличился на 26,9 процентов.

В январе 2021 года в Узбекистане было произведено 559,3 тысяч тонн цемента (темп роста - 7,3 процента), в январе-феврале 2021 года – 1,3 млн тонн (темп роста – 18,4 процента), в январе-марте 2021 года – 2,2 млн тонн (темп роста – 14,1 процента).