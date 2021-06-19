Узбекистан, Пакистан рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений
Узбекистан, Пакистан рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.
18 июня 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в Анталию с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши.
В ходе переговоров обстоятельно обсуждены состояние и перспективы развития многоплановых узбекско-пакистанских отношений.
Подчеркнута важность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам саммита между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, состоявшегося 14 апреля 2021 года, а также активного продвижения совместных проектов сферах здравоохранения, образования и туризма.
Отдельное внимание было уделено региональным вопросам, прежде всего обеспечению мира и стабильности в Афганистане, восстановлению его экономики путем совместной реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов.
Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели практические аспекты участия пакистанской стороны в работе Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится 15-16 июля текущего года в Ташкенте.
На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.