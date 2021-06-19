Узбекистан, Пакистан рассмотрели перспективы развития многоплановых отношений, передает Trend со ссылкой на МИД Узбекистана.

18 июня 2021 года Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов, прибывший в Анталию с рабочим визитом, встретился с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Шахом Махмудом Курейши.

В ходе переговоров обстоятельно обсуждены состояние и перспективы развития многоплановых узбекско-пакистанских отношений.

Подчеркнута важность полномасштабной реализации достигнутых договоренностей и подписанных соглашений по итогам саммита между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, состоявшегося 14 апреля 2021 года, а также активного продвижения совместных проектов сферах здравоохранения, образования и туризма.

Отдельное внимание было уделено региональным вопросам, прежде всего обеспечению мира и стабильности в Афганистане, восстановлению его экономики путем совместной реализации социально-экономических и инфраструктурных проектов.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели практические аспекты участия пакистанской стороны в работе Международной конференции высокого уровня «Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности», которая состоится 15-16 июля текущего года в Ташкенте.

На переговорах также состоялся обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, представляющим взаимный интерес.