Польша заинтересована в сотрудничестве с Узбекистаном в области геологии

Представители Государственного комитета Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам (Госкомгеологии), Министерства климата и окружающей среды Польши и Польского геологического института провели онлайн-встречу с целью обсуждения вопроса установления сотрудничества, передает Trend со ссылкой на dunyo.uz.

Основными направлениями возможного взаимодействия определены проведение совместных геологических исследований, разработка инвестиционных предложений для европейских инвесторов и повышение квалификации узбекских геологов.

В ходе встречи узбекская сторона презентовала деятельность исследовательских институтов при Госкомэкологии – Института геологии и геофизики им.Х.Абдуллаева, Института минеральных ресурсов, Института геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений, Института гидрогеологии и инженерной геологии, месторождений трудноизвлекаемого попутного (сланцевого) газа в Узбекистане, бассейнового моделирования процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в нефтегазовых регионах республики, потенциал геологического туризма, информацию об изменении климата в стране и другую информацию.

Польская сторона выразила заинтересованность в налаживании сотрудничества с узбекскими специалистами на озвученных направлениях и представила подробную презентацию деятельности Польского геологического института и балансе месторождений полезных ископаемых Польши.

Стороны обсудили проектное предложение по комплексным эколого-геологическим исследованиям осушенной части дна Аральского моря с целью разработки природоохранных мероприятий и предложений по их развитию, а также проектное предложение по использованию подземных вод (минеральных и термальных) для развития оздоровительного туризма в Приаралье.

По итогам встречи достигнута договоренность о том, что по мере смягчения карантинных ограничений в связи с пандемией, узбекские геологи будут приглашены в Польшу для обмена опытом и изучения передовой практики, накопленной в данной сфере.