Узбекистан, Турция планируют подписать солидный пакет двусторонних документов

Узбекистан и Турция планируют подписать солидный пакет двусторонних документов для дальнейшего развития узбекско-турецких взаимоотношений, передает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана.

25 июня заместитель Премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Турецкой Республики в Республике Узбекистан Олгана Бекара.

Обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-логистического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также были рассмотрены вопросы подготовки к визиту вице-президента Турецкой Республики Фуата Октая в Республику Узбекистан на предстоящей неделе, в рамках которого планируется проведение 6-го заседания Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой и Узбекско-Турецкого бизнес-форума.

Отмечено, что в рамках мероприятий планируется подписать солидный пакет двусторонних документов, практическая реализация которых позволит придать новый импульс дальнейшему развитию узбекско-турецких взаимоотношений.

Достигнута договоренность о тесном сотрудничестве по наполнению повестки намеченных мероприятий практическим содержанием, имея в виду выработку новых предложений по реализации совместных инвестиционных проектов и торговых контрактов.