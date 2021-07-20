Узбекистан намерен модернизировать 95 насосных станций в ряде регионов

Узбекистан планирует модернизировать 95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях, передает Trend со ссылкой на правительственный портал Узбекистана.

Президент Шавкат Мирзиёев 19 июля провел совещание по вопросам улучшения инфраструктуры сельского хозяйства за счет модернизации насосных станций.

В стране существует 1 687 насосных станций. Из них 299 устарели, в результате чего 80 тысяч гектаров земель выбыли из оборота, на 607 тысячах гектаров ухудшилось водоснабжение. На модернизацию этих станций потребуется 700 миллионов евро.

На первом этапе планируется модернизировать 95 насосных станций в Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях за счет иностранного кредита в размере 146 миллионов евро.

На совещании определены меры, которые должны быть приняты в этом направлении.

Министерству водного хозяйства поручено до конца года провести тендеры по закупке оборудования и начать строительство.

На отечественных предприятиях выпускается 15 из 86 видов насосного оборудования и 20 из 80 типов электродвигателей, необходимых для модернизации. Глава государства подчеркнул необходимость более широкого использования этого фактора при закупке оборудования.

В рамках проекта намечено вернуть в оборот 40 тысяч гектаров земель и улучшить водоснабжение на 315 тысячах гектаров. В частности, возрастут объемы орошения в 3 районах Бухарской и 3 районах Навоийской областей, 5 районах Кашкадарьинской, 6 районах Самаркандской и 11 районах Сурхандарьинской областей, всего в 28 районах.

Перед заместителем Премьер-министра и хокимами областей поставлена задача принять программу по размещению высокодоходных культур на площадях, водоснабжение которых улучшится, обеспечению на этой основе постоянной занятости 80 тысяч человек.

Президент отметил, что за счет внедрения водосберегающих технологий на землях, охватываемых проектом, можно снизить водопотребление на 40 процентов и ввести в пользование дополнительно 20 тысяч гектаров земли.

Подчеркнута необходимость повышения квалификации специалистов по обслуживанию насосных станций, организации для них учебных курсов и семинаров.

В качестве примера отмечена недавно обновленная насосная станция «Дустлик» в Гузарском районе Кашкадарьинской области. В результате ее модернизации улучшилось водоснабжение 11 тысяч гектаров земли, эксплуатационные расходы снизились с 300 миллионов до 100 миллионов сумов, ежегодно экономится 8 миллионов киловатт-часов электроэнергии.

Ответственным лицам поручено установить систематический контроль над проектом, обеспечить эффективное использование средств. Указано на важность подключения каждой насосной станции к кластерам и обеспечить их участие на всех этапах реализации проектов.

На совещании министры и хокимы областей представили информацию об ожидаемых результатах предстоящей работы.