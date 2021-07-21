Россия и Узбекистан примут участие в совместных учениях на границе с Афганистаном

Около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан примут участие в совместном учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан, передает Trend со ссылкой на Минобороны России.

Сообщается, что практические действия учения пройдут на полигоне Термез в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

В рамках учения военнослужащие совместной группировка войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств Центрально-Азиатского региона.

Основу российского контингента составят военнослужащие миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее командующий войсками генерал-полковник ЦВО Александр Лапин сообщал, что с 5 по 10 августа на полигоне Харб-Майдон в Хатлонской области Республики Таджикистан пройдет совместное учение воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, где российскую сторону представят подразделения 201-й военной базы.